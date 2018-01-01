Украина – Испания 0:1 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

Сборная Украины по футзалу уступила команде Испании в поединке 1/4 финала Евро-2018. Смотри видео голов и обзор матча Украина – Испания.

Сборная Украины потерпела поражение от Испании в четвертьфинальном поединке Евро-2018 по фузталу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина – Испания:

Смотрите также результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

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