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Украина – Испания 0:1 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

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Сборная Украины по футзалу уступила команде Испании в поединке 1/4 финала Евро-2018. Смотри видео голов и обзор матча Украина – Испания.
Испания оказалась сильнее Украины
Испания оказалась сильнее Украины
futsal.com.ua

Сборная Украины потерпела поражение от Испании в четвертьфинальном поединке Евро-2018 по фузталу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Украина – Испания:

Смотрите также результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

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Теги: футзал, Евро-2018, сборная Украины по футзалу, сборная Испании по футзалу, видео голов, обзор матча
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