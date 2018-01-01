Украина достойно боролась с Испанией, но покинула Евро-2018
В Любляне состоялся заключительный четвертьфинальный матч Евро-2018 по футзалу, в котором встречались сборные Украины и Испании.
Сборная Украины по футзалу прекратила свои выступления на чемпионате Европы 2018. На четвертьфинальной стадии подопечным Александра Косенко противостояла Испания.
Отчет о матче читайте на нашем сайте немного позже.
Украина – Испания 0:1 (0:1, 0:0)
Голы: Пола, 18
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