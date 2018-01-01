Украина достойно боролась с Испанией, но покинула Евро-2018

В Любляне состоялся заключительный четвертьфинальный матч Евро-2018 по футзалу, в котором встречались сборные Украины и Испании.

Сборная Украины по футзалу перед матчем с Испанией uefa.com

Сборная Украины по футзалу прекратила свои выступления на чемпионате Европы 2018. На четвертьфинальной стадии подопечным Александра Косенко противостояла Испания.

Отчет о матче читайте на нашем сайте немного позже.

Украина – Испания 0:1 (0:1, 0:0)

Голы: Пола, 18

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