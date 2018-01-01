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Украина достойно боролась с Испанией, но покинула Евро-2018

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В Любляне состоялся заключительный четвертьфинальный матч Евро-2018 по футзалу, в котором встречались сборные Украины и Испании.
Сборная Украины по футзалу перед матчем с Испанией
Сборная Украины по футзалу перед матчем с Испанией
uefa.com

Сборная Украины по футзалу прекратила свои выступления на чемпионате Европы 2018. На четвертьфинальной стадии подопечным Александра Косенко противостояла Испания.

Отчет о матче читайте на нашем сайте немного позже.

Украина – Испания 0:1 (0:1, 0:0)
Голы: Пола, 18

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Теги: футзал, сборная Украины по футзалу, сборная Испании по футзалу, Евро 2018
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