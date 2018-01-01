Рикардиньо стал лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов Европы по футзалу

Португалец Рикардиньо побил рекорд россиянина Константина Еременко.

Сборная Португалии в четвертьфинале Евро-2018 разобралась с командой Азербайджана (8:1), а Рикардиньо расписался четыре раза в воротах соперника.

32-летний португалец отметился уже 21 голом в финальных стадиях чемпионатов Европы, тем самым став абсолютным рекордсменом по данному показателю. Добавим, что до этого лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы по футзалу был россиянин Константин Еременко - 20 голов.

К слову, россиянину понадобилось три европейских первенства, чтобы отметиться 20-ю мячами, а вот Рикардиньо отыграл уже пять футзальных Евро.

Добавим, что в полуфинале, который состоится в четверг, 8-го февраля, сборная Португалии сыграет против России.

Также смотрите обзор матча Евро-2018 по футзалу Португалия - Азербайджан.

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