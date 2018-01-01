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Португалия - Азербайджан 8:1 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

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Португалия уничтожила Азербайджан и вышла в полуфинал Чемпионата Европы.
Сборная Португалии прошла в полуфинал Евро-2018 по футзалу
Сборная Португалии прошла в полуфинал Евро-2018 по футзалу
uefa.com

Сборная Португалии разгромила команду Азербайджана (8:1) и прошла в полуфинал Евро-2018 по футзалу. 

Португалия – Азербайджан 8:1

Голы: Педру Кари, 3, 6, Пани Варела, 10, Рикардинью, 11, 20, 26, 32, Бруну Коэлью, 25 – Эвертон Кардозо, 1

В полуфинале, который состоится в четверг, 8-го февраля, сборная Португалии сыграет против России.

Смотрите также результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

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Теги: футзал, Евро-2018, сборная Португалии по футзалу, сборная Азербайджана по футзалу
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