В США борцы соревновались под свет фонариков

Душевный финал на соревнованиях по борьбе в США.

Зрители турнира по борьбе в средней школе Дикси в Сент-Джордже спасли финал соревнования от переноса после отключения света в помещении.

Тренер по борьбе Джарад Карсон рассказал, что идея осветить арену фонариками смартфонов была согласована с организаторами турнира.

Сообщается, что организаторы использовали несколько прожекторов с батарейным питанием, но большая часть освещения исходила от самой толпы, которая хотела посмотреть финал турнира. Карсон подчеркнул, что свет так и не появился через 45 минут после того, как соревнование закончилось.

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