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Сербия - Казахстан: видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

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Казахстан обыграл Сербию и вышел в полуфинал Евро-2018.
Видео голов матча Сербия - Казахстан
Видео голов матча Сербия - Казахстан
uefa.com

Сборная Казахстана без особых трудностей обыграла сербов (3:1) и вышла в 1/2 финала Евро-2018 по футзалу.

Сербия — Казахстан 1:3

Голы: Райчевич, 36 — Жаманкулов, 7, Тайнан, 23, Дуглас Жуниор, 40

Смотрите также результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

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Теги: футзал, видео голов, Евро 2018
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    06.02.2018, 03:31
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