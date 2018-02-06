Сербия - Казахстан: видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

Казахстан обыграл Сербию и вышел в полуфинал Евро-2018.

Сборная Казахстана без особых трудностей обыграла сербов (3:1) и вышла в 1/2 финала Евро-2018 по футзалу.

Сербия — Казахстан 1:3

Голы: Райчевич, 36 — Жаманкулов, 7, Тайнан, 23, Дуглас Жуниор, 40

Смотрите также результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

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