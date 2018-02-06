Сербия - Казахстан: видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу
Казахстан обыграл Сербию и вышел в полуфинал Евро-2018.
Сборная Казахстана без особых трудностей обыграла сербов (3:1) и вышла в 1/2 финала Евро-2018 по футзалу.
Сербия — Казахстан 1:3
Голы: Райчевич, 36 — Жаманкулов, 7, Тайнан, 23, Дуглас Жуниор, 40
Смотрите также результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.
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