Переключиться на мобильную версию

Косенко: Разобрали ошибки и готовимся к матчу с Испанией

Комментариев: 0
Тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал подготовку к матчу с испанцами.
Александр Косенко
Александр Косенко
futsal.com.ua

Тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко рассказал о подготовке к поединку против команды Испании в рамках четвертьфинала Евро-2018:

"Мы продолжаем играть на чемпионате Европы. То что было, уже было – не жить же нам прошлым?

Нам надо смотреть вперед, на то, что нас ждет. Мы все разобрали на теоретическом занятии, которое прошло после завтрака. Были у нас во время встречи с Португалией и удачные эпизоды и мы их определили для ребят, а также показали игрокам, где мы недоработали, где у нас были ошибки. Поэтому, готовимся к Испании", – цитирует Косенко пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Напомним, что поединок против Испании состоятся во вторник, 6-го февраля. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины начала подготовку к матчу с Испанией. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футзал, сборная Украины по футзалу, Александр Косенко, Евро-2018, сборная Испании по футзалу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь