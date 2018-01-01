Косенко: Разобрали ошибки и готовимся к матчу с Испанией

Тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал подготовку к матчу с испанцами.

Тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко рассказал о подготовке к поединку против команды Испании в рамках четвертьфинала Евро-2018:

"Мы продолжаем играть на чемпионате Европы. То что было, уже было – не жить же нам прошлым?

Нам надо смотреть вперед, на то, что нас ждет. Мы все разобрали на теоретическом занятии, которое прошло после завтрака. Были у нас во время встречи с Португалией и удачные эпизоды и мы их определили для ребят, а также показали игрокам, где мы недоработали, где у нас были ошибки. Поэтому, готовимся к Испании", – цитирует Косенко пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Напомним, что поединок против Испании состоятся во вторник, 6-го февраля. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Украины начала подготовку к матчу с Испанией.

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