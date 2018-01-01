Сборная Украины по футзалу начала подготовку к матчу с Испанией

Сборная Украины сыграет с испанцами в рамках четвертьфинала Евро-2018 по футзалу.

Сборная Украины по футзалу готовится к матчу с испанцами futsal.com.ua

Сборная Украины по футзалу готовится к поединку против команды Испании в рамках четвертьфинала Евро-2018.

В понедельник, 5-го февраля, "сине-желтые" провели предматчевую тренировку, где первые 15 минут были открытыми для представителей СМИ, сообщает официальный сайт Асоциации футзала Украины.

Отмечается, что футболисты уделили внимание выходу из под прессинга. Именно на этом компоненте игры сделал акцент тренерский штаб после просмотра матча между сборными Испании и Азербайджана. Кроме того уделили внимание и стандартным положениям.

Напомним, что поединок четвертьфинала Евро-2018 Украина – Испания состоится во вторник, 5-го февраля. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите также результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

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