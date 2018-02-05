Мейвезер, Карри и Бушар: звезды, посетившие Супербоул-2018
Решающий поединок Национальной футбольной лиги пришли посмотреть известные спортсмены, музыканты и актеры.
Главное спортивное событие в США помогли сделать ярче гости мероприятия. На трибунах то и дело можно было найти звездного болельщика.
Чтобы не быть голословными, мы собрали фотографии самых ярких звезд, сиявших в этот вечер.
Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри
Теннисистка Эжени Бушар
Центровой Миннесоты Карл-Энтони Таунс
Модель Ирина Шейк с актером Бредли Купером
Легендарный боксер Флойд Мейвезер
Рэпер Пи Дидди
Певица Пинк
Телеведущий Джимми Фэллон
Дженифер Лопес
Ранее мы рассказывали, чем запомнился Супербоул-2018.
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