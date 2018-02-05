Мейвезер, Карри и Бушар: звезды, посетившие Супербоул-2018

Решающий поединок Национальной футбольной лиги пришли посмотреть известные спортсмены, музыканты и актеры.

Главное спортивное событие в США помогли сделать ярче гости мероприятия. На трибунах то и дело можно было найти звездного болельщика.

Чтобы не быть голословными, мы собрали фотографии самых ярких звезд, сиявших в этот вечер.

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри

Теннисистка Эжени Бушар

Центровой Миннесоты Карл-Энтони Таунс

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Модель Ирина Шейк с актером Бредли Купером

Легендарный боксер Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер Getty Images

Рэпер Пи Дидди

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Певица Пинк

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Телеведущий Джимми Фэллон

Дженифер Лопес

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