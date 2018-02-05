Переключиться на мобильную версию

Мейвезер, Карри и Бушар: звезды, посетившие Супербоул-2018

Комментариев: 0
Решающий поединок Национальной футбольной лиги пришли посмотреть известные спортсмены, музыканты и актеры.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Главное спортивное событие в США помогли сделать ярче гости мероприятия. На трибунах то и дело можно было найти звездного болельщика.

Чтобы не быть голословными, мы собрали фотографии самых ярких звезд, сиявших в этот вечер.

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри

Теннисистка Эжени Бушар

 

A year later, we made it 😂 #SuperBowlDate

A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on

Центровой Миннесоты Карл-Энтони Таунс

Getty Images
Getty Images

Модель Ирина Шейк с актером Бредли Купером

Легендарный боксер Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Рэпер Пи Дидди

Getty Images
Getty Images

Певица Пинк

Getty Images
Getty Images

Телеведущий Джимми Фэллон

Дженифер Лопес

Ранее мы рассказывали, чем запомнился Супербоул-2018.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Супербоул, НФЛ, Флойд Мейвезер, Эжени Бушар, Стефен Карри
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь