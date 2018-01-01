Украина – Португалия 3:5 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

Украина проиграла Португалии в матче за победу в группе С Евро-2018. Смотрите видео голов матча Украина – Португалия.

Сборная Украины по футзалу уступила Португалии в матче последнего тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу.

По ходу встречи подопечные Костенко проигрывали 0:2, потом сравняли счет, но три пропущенных гола за три минуты перечеркнули шансы Украины на успех в этом матче.

Украина – Португалия 3:5

Голы: Разуванов 28, Королишин 32, Шотурма 40 – Бруну Коэльо 3, Тьягу Бриту 13, Педру Кари 34, Мигел 36, Рикардиньо 37

Смотрите также результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

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