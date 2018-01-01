Украина со второго места в группе вышла в плей-офф Евро-2018 по футзалу

Украинские футзалисты уступили Португалии в матче за победу в группе С.

Сборные Украины и Португалии по футзалу выдали красивый матч в последнем матче на групповом этапе Евро-2018.

После того, как обе команды обыграли Румынию, они вышли в четвертьфинал и их оставалось в очном поединке определить победителя группы.

Украина не лучшим образом начала матч, пропустив уже на третьей минуте после удара Коэльо и рикошета. Португальцы продолжили давление, попали в перекладину, а на 13-й минуте удвоили преимущество – Тьяго Брито красивейшим финтом убрал Руслана Шеремету и точно пробил в ближний угол.

Начало второго тайма осталось за Украиной, которая усилиями Разуванова и Королышина сумела отыграться и сравнять счет.

Впрочем, счет на табло оставался равным чуть более минуты: Португалия красиво ввела мяч с аута и Педро Кари вновь вывел пиренейцев вперед. А затем последовала ошибка Журбы, который отдал мяч в ноги Мигелю, который отправил мяч в пустые ворота.

Этот гол окончательно убил веру Украины в свои силы, а португальцы забили еще один мяч - Рикардиньо замкнул прострел на дальней штанге.

Но последнее слово было за Украиной - Косенко выпустил пятого полевого игрока, наши футзалисты разыграли “лишнего“ и Шотурма установил окончательный счет в матче.

Украина — Португалия 3:5 (0:2)

Голы: Разуванов (29), Королышин (32), Шотурма (40) — Коэльо (3), Брито (13), Кари (34), Мигель (36), Рикардиньо (37)

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