Украина – Португалия: анонс матча Евро-2018 по футзалу

Сборные Украины и Португалии поборются за первую строчку группы C.

В воскресенье, 4 февраля, сборная Украины проведет второй поединок на Евро-2018 по футзалу. Соперником нашей команды станет грозная Португалия.

Если в первом матче подопечным Александра Косенко удалось обыграть Румынию, то во втором туре его команде предстоит встретиться с командой куда сильнее. Сборная Португалии демонстрирует очень техничный и зрелищный футбол, а голы виртуозного лидера команды Рикардиньо наводят страх на всю Европу. Не зря их считают одними из претендентов на завоевание золотых медалей континентального первенства.

"Рикардиньо? Если бы у Португалии был только Рикардиньо... Да, это звезда высочайшего уровня, и весь мир это знает. Они играют в командный футзал", – описал грядущего соперника главный тренер Украины.

Поскольку португальцы также победили команду Румынии, то матч с ними станет для нас возможностью побороться за первое место в группе C и получить более легкого соперника в четвертьфинале.

Ранее сборные Украины и Португалии встречались лишь раз. Тогда наши парни уступили в 1/4 финала чемпионата Европы со счетом 1:2.

Что касается букмекеров, то они солидарны с мнением нашей редакции – Португалия является фаворитом встречи. На ее победу компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,5. Успех Украины оценивается в 6,0. А ничейный исход матча – 4,0.

Напомним, матч Украина – Португалия в рамках Евро-2018 по футзалу состоится 4 февраля. Стартовый свисток – в 19:00.

С результатами всех матчей турнира вы можете ознакомиться здесь.

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