Россия - Казахстан 1:1 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу
Сборная России вышла в 1/4 финала ЧЕ не выиграв ни одного матча в группе.
Сборные России и Казахстана сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата Европы по футзалу.
На 2-й минуте за россиян отличился Эдер Лима, которому ассистировал Даниил Давыдов. Казахстанцы забили ответный гол на 24-й минуте — результативным ударом отметился Жуниор Дуглас.
Казахстан – Россия 1:1
Голы: Джуниор, 24 – Лима, 2
Таким образом, россияне вышли в 1/4 финала турнира со второго места. Первыми в группе стали казахстанцы.
Смотрите также результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил