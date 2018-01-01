Россия - Казахстан 1:1 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧЕ не выиграв ни одного матча в группе.

Сборные России и Казахстана сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата Европы по футзалу.

На 2-й минуте за россиян отличился Эдер Лима, которому ассистировал Даниил Давыдов. Казахстанцы забили ответный гол на 24-й минуте — результативным ударом отметился Жуниор Дуглас.

Казахстан – Россия 1:1

Голы: Джуниор, 24 – Лима, 2

Таким образом, россияне вышли в 1/4 финала турнира со второго места. Первыми в группе стали казахстанцы.

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