Футзал: Украина вырвала победу у Румынии и вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Украины добыла волевую победу, проигрывая по ходу матча 0:2.

Сборная Украины по футзалу выиграла свой стартовый матч на чемпионате Европы, отыгравшись с 0:2.

При этом, подопечные Косенко забили победный гол за 15 секунд до конца матча против Румынии, выиграв матч 3:2.

Первыми в матче забили румыны, когда Михаил Грицына обрезался на своей половине поля, а Савио мяч перехватил и расстрелял Евгения Иваняка. После этого румыны перешли на игру на контратаках и сумели удвоить преимущество после точного удара Флорина Игната.

Лишь после второго пропущенного гола Украина немного успокоила игру и сократила счет. Сперва мог забивать Петр Шотурма, но с близкой дистанции он не попал в ворота, а зачем на последней минуте украинцы хитро разыграли штрафной и Тарас Королишин точно пробил в ближний угол.

Старт второго тайма остался полностью за сине-желтыми, и им удалось сравнять счет на 28-й минуте: Александр Педяш пробил метров с 12-ти и мяч после рикошет попал точно в девятку, 2:2.

За следующие несколько минут Украина могла добивать соперника, но ни Петр Шотурма, ни Владимир Разуванов, ни Сергей Журба свои шансы не использовали.

Победный гол Украина забила в самой концовке матча - Евгений Иваняк бросил мяч в игру, Петр Шотурма остановил его на фланге и забил решающий гол, 3:2.

Таким образом, уже после стартовой победы Украина гарантировала себе выход в четвертьфинал Евро и в воскресенье разыграет с Португалией победу в группе.

Румыния - Украина 2:3

Голы: Савио 5, Игнат 11 – Королишин 20, Педяш, 28, Шотурма 40

Румыния (стартовая пятерка): Тоница, Матей, Игнат, Савио, Паулу Феррейра

Запасные: Янку, Матей, Рэдуку, Чиреш, Фелипе Оливейра, Стойка, Сеч, Чомо, Панзару

Украина (стартовая пятерка): Иваняк, Разуванов, Н.Грицина, М.Грицина, Шотурма

Запасные: Литвиненко, Ципун, Хамдамов, Королишин, Шеремета, Журба, Белоцерковец, Лысенко, Педяш

Предупреждены: Иваняк 9, Белоцерковец 17, Королишин 22, Хамдамов 36 - Матей 27, Чомо 30, Панзару 34

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!