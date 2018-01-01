Чемпион России по стрельбе воевал снайпером на Донбассе - СБУ

Александр Заличев воевал в составе террористической группировки.

По словам руководителя аппарата председателя СБУ Игоря Гуськова, двукратный чемпион России по дуэльной стрельбе Александр Заличев в 2014 году воевал на Донбассе в составе российской террористической группировки "Вагнер".

О том, что 34-летний стрелок участвовал в боевых действиях, стало известно в ходе проверки персональных данных российских наемников.

"Установлено, что один из наемников "Вагнера" был Заличев Александр Борисович, который проходил службу в должности снайпера. Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также подчеркиваю, членом сборной команды России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах", — заявил Гуськов.

После этого СБУ направила письмо в Министерство молодежи и спорта Украины с просьбой довести информацию о террористической деятельности Заличева до спортивных федераций других стран:

"Участие гражданина РФ Заличева в деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины является уголовным преступлением в соответствии с законодательством Украины, Российской Федерации, а также в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников", — сообщается в письме СБУ.

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