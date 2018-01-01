Переключиться на мобильную версию

Чемпион России по стрельбе воевал снайпером на Донбассе - СБУ

Комментариев: 0
Александр Заличев воевал в составе террористической группировки.
Александр Заличев
Александр Заличев
inforesist.org

По словам руководителя аппарата председателя СБУ Игоря Гуськова, двукратный чемпион России по дуэльной стрельбе Александр Заличев в 2014 году воевал на Донбассе в составе российской террористической группировки "Вагнер".

О том, что 34-летний стрелок участвовал в боевых действиях, стало известно в ходе проверки персональных данных российских наемников.

"Установлено, что один из наемников "Вагнера" был Заличев Александр Борисович, который проходил службу в должности снайпера. Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также подчеркиваю, членом сборной команды России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах", — заявил Гуськов.

После этого СБУ направила письмо в Министерство молодежи и спорта Украины с просьбой довести информацию о террористической деятельности Заличева до спортивных федераций других стран:

"Участие гражданина РФ Заличева в деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины является уголовным преступлением в соответствии с законодательством Украины, Российской Федерации, а также в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников", — сообщается в письме СБУ.

Ранее в Шахтере ответили на претензии "ЛДНР"

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: стрельба, Донбасс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь