Франция - Азербайджан 3:5 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

Азербайджан разобрался с французами. Смотри видео голов и обзор матча.

Сборная Азербайджана обыграла команду Франции за счет хет-трика Болиньи - 5:3. Победа позволила азербайджанцам возглавить группу D и выйти в четвертьфинал турнира.

Франция – Азербайджан 3:5

Голы: Н'Галя, 7, А. Мохаммед, 21, Мухудин, 40 – Болинья, 4, 23, 24, Эвертон Кардозо, 29, Эдуардо, 38

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