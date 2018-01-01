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Франция - Азербайджан 3:5 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

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Азербайджан разобрался с французами. Смотри видео голов и обзор матча.
Сборная Азербайджана обыграла французов
Сборная Азербайджана обыграла французов
twitter.com/uefafutsal

Сборная Азербайджана обыграла команду Франции за счет хет-трика Болиньи - 5:3. Победа позволила азербайджанцам возглавить группу D и выйти в четвертьфинал турнира.

Франция – Азербайджан 3:5

Голы: Н'Галя, 7, А. Мохаммед, 21, Мухудин, 40 – Болинья, 4, 23, 24, Эвертон Кардозо, 29, Эдуардо, 38

Смотрите также результаты и расписание матчей Евро-2018 по футзалу.

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Теги: футзал, Евро-2018, Азербайджан, Франция
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