Польша – Казахстан 1:5 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

Казахстан не оставил никаких шансов сборной Польши. Смотри видео голов и обзор матча Польша - Казахстан.

Казахстан разбил Польшу в матче Евро-2018 по футзалу twitter.com/FUTSALEURO2018

Сборная Казахстана разгромила команду Польшу в матче группового этапа Евро-2018 по футзалу и вышла в четвертьфинал турнира.

Польша - Казахстан 1:5

Голы: Солецки, 28 – Тайнан, 3, Оразов, 9, Жаманкулов, 20, Першин, 20 (пенальти), Жуниор, 37

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