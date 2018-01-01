Польша – Казахстан 1:5 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу
Казахстан не оставил никаких шансов сборной Польши. Смотри видео голов и обзор матча Польша - Казахстан.
Сборная Казахстана разгромила команду Польшу в матче группового этапа Евро-2018 по футзалу и вышла в четвертьфинал турнира.
Польша - Казахстан 1:5
Голы: Солецки, 28 – Тайнан, 3, Оразов, 9, Жаманкулов, 20, Першин, 20 (пенальти), Жуниор, 37
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