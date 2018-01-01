Португалия – Румыния 4:1 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

Сборная Португалии разгромила Румынию в рамках группового этапа Евро-2018 по футзалу. Смотри видео голов и обзор матча Португалия – Румыния.

В стартовом матче группы С на Евро-2018 по футзалу, где в том числе выступает сборная Украины, Португалия не ощутила особого сопротивления со стороны Румынии.

Португалия – Румыния 4:1

Голы: Педру Кари, 3'48'', Фабиу Сесилиу, 18'46'', Рикардинью 35'29'', Бруну Коэлью, 37'00'' – Стойка 33'21''