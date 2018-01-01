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Португалия – Румыния 4:1 видео голов и обзор матча Евро-2018 по футзалу

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Сборная Португалии разгромила Румынию в рамках группового этапа Евро-2018 по футзалу. Смотри видео голов и обзор матча Португалия – Румыния.
Евро-2018 по футзалу: видео голов и обзор матча Португалия – Румыния
Евро-2018 по футзалу: видео голов и обзор матча Португалия – Румыния
uefa.com

В стартовом матче группы С на Евро-2018 по футзалу, где в том числе выступает сборная Украины, Португалия не ощутила особого сопротивления со стороны Румынии.

Португалия – Румыния 4:1
Голы: Педру Кари, 3'48'', Фабиу Сесилиу, 18'46'', Рикардинью 35'29'', Бруну Коэлью, 37'00'' – Стойка 33'21''

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Теги: Евро 2018, футзал, сборная Португалии по футзалу, сборная Румынии по футзалу, обзор матча, видео голов
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