Сборная Украины по футзалу провела первую тренировку в Словении

Остаются считанные дни до первого матча нашей национальной команды на Евро-2018 по футзалу.

Совсем скоро (2 февраля) сборная Украины по футзалу начнет свои выступления в рамках континентального первенства.

Подопечные Александра Косенко провели полуторачасовое занятие, которое проходило в спорткомплексе Sport Hall Baza.

Сама же тренировка была крайне насыщенной и интенсивной. После обязательной разминки, игроки перешли к игровых упражнениям: наработка различных комбинаций, которые необходимы при переходе команды из обороны в атаку и наоборот, стандартные положения, контратаки "3 в 2", "3 в 1" и "2 в 1", противодействие стандартам и контратакам соперника.

Напомним, сборная Украины по футзалу начнет чемпионат Европы встречей против команды Румынии. Поединок состоится 2 февраля в 21:45 по киевскому времени.

Также на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Евро-2018.

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