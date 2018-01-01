Евро-2018 по футзалу: турнирные таблицы
Чемпионат Европы по футзалу 2018 пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.
Финальная стадия чемпионата Европы-2018 по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне на Арена Стожице.
На групповом этапе финального раунда 12 сборных будут разбиты на четыре тройки. Две сильнейшие команды каждого трио выйдут в 1/4 финала.
Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия
Группа B: Россия, Казахстан, Польша
Группа C: Португалия, Украина, Румыния
Группа D: Испания, Азербайджан, Франция
Смотрите также расписание и результаты матчей Евро-2018 по футзалу.
Турнирные таблицы:
Группа А:
|#
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|2
|Словения
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа B:
|#
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Польша
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
|Россия
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Группа C:
|#
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Группа D:
|#
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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