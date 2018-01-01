Переключиться на мобильную версию

Евро-2018 по футзалу: турнирные таблицы

Комментариев: 0
Чемпионат Европы по футзалу 2018 пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.
Турнирные таблицы Евро-2018 по футзалу
Турнирные таблицы Евро-2018 по футзалу
uefa.com

Финальная стадия чемпионата Европы-2018 по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне на Арена Стожице.

На групповом этапе финального раунда 12 сборных будут разбиты на четыре тройки. Две сильнейшие команды каждого трио выйдут в 1/4 финала. 

Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия
Группа B: Россия, Казахстан, Польша
Группа C: Португалия, Украина, Румыния
Группа D: Испания, Азербайджан, Франция

Смотрите также расписание и результаты матчей Евро-2018 по футзалу.

Турнирные таблицы:

Группа А:

#СборнаяИВНПМО
1Сербия10102:21
2Словения10102:21
3Италия00000:00

Группа B:

#СборнаяИВНПМО
1Польша10101:11
2Россия10101:11
3Казахстан00000:00

Группа C:

#СборнаяИВНПМО
1Португалия000000
2Украина000000
3Румыния000000

Группа D:

#СборнаяИВНПМО
1Испания000000
2Азербайджан000000
3Франция000000
Поделись:
Теги: футзал, Евро 2018, турнирные таблицы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь