Чемпионат Европы по футзалу 2018 пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.

Финальная стадия чемпионата Европы-2018 по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне на Арена Стожице.

На групповом этапе финального раунда 12 сборных будут разбиты на четыре тройки. Две сильнейшие команды каждого трио выйдут в 1/4 финала.

Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия

Группа B: Россия, Казахстан, Польша

Группа C: Португалия, Украина, Румыния

Группа D: Испания, Азербайджан, Франция

Смотрите также расписание и результаты матчей Евро-2018 по футзалу.

Турнирные таблицы:

Группа А:

# Сборная И В Н П М О 1 Сербия 1 0 1 0 2:2 1 2 Словения 1 0 1 0 2:2 1 3 Италия 0 0 0 0 0:0 0

Группа B:

# Сборная И В Н П М О 1 Польша 1 0 1 0 1:1 1 2 Россия 1 0 1 0 1:1 1 3 Казахстан 0 0 0 0 0:0 0

Группа C:

# Сборная И В Н П М О 1 Португалия 0 0 0 0 0 0 2 Украина 0 0 0 0 0 0 3 Румыния 0 0 0 0 0 0

Группа D: