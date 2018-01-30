Переключиться на мобильную версию

Индианс откажутся от логотипа с индейцем из-за расизма, эмблема использовалась 70 лет

Комментариев: 0
Бейсбольная команда Кливленд Индианс перестанет использовать знаменитый логотип с Вождем Ваху.
Индианс откажутся от логотипа с индейцем из-за расизма, эмблема использовалась 70 лет
Getty Images

Американская команда Кливленд Индианс, выступающая в МЛБ, со следующего года откажется от логотипа с Вождем Ваху на форме, кепках и оформлении домашнего стадиона. Об этом сообщает The New York Times.

Из-за логотипа с изображением индейца клуб неоднократно обвиняли в разизме, а в последние годы сообщества коренного населения Америки активно призывали Индианс сменить эмблему.

Тем не менее, клуб продолжит продавать данную атрибутику, но вне стадиона. Так команда не потеряет торговую марку и не позволит использовать ее "третьей стороне". 

Образ индейца присутствовал на логотипе команды из Кливленда с 1928 года, а персонаж Вождь Ваху появился на нем в 1948 году. С тех пор эта эмблема стала одной из самых известных спортивных образов в мире.

 

Поделись:
Теги: бейсбол, логотип, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь