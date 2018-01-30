Индианс откажутся от логотипа с индейцем из-за расизма, эмблема использовалась 70 лет

Бейсбольная команда Кливленд Индианс перестанет использовать знаменитый логотип с Вождем Ваху.

Американская команда Кливленд Индианс, выступающая в МЛБ, со следующего года откажется от логотипа с Вождем Ваху на форме, кепках и оформлении домашнего стадиона. Об этом сообщает The New York Times.

Из-за логотипа с изображением индейца клуб неоднократно обвиняли в разизме, а в последние годы сообщества коренного населения Америки активно призывали Индианс сменить эмблему.

Тем не менее, клуб продолжит продавать данную атрибутику, но вне стадиона. Так команда не потеряет торговую марку и не позволит использовать ее "третьей стороне".

Образ индейца присутствовал на логотипе команды из Кливленда с 1928 года, а персонаж Вождь Ваху появился на нем в 1948 году. С тех пор эта эмблема стала одной из самых известных спортивных образов в мире.