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Евро-2018 по футзалу: результаты турнира

Комментариев: 11
Чемпионат Европы по футзалу 2018 пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.
Расписание и результаты матчей Евро-2018 по футзалу
Расписание и результаты матчей Евро-2018 по футзалу

Финальная стадия чемпионата Европы-2018 по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне на Арена Стожице.

Решение о месте проведения Евро-2018 было принято 26 января 2015 года на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне. Помимо Словении, на Евро также претендовали Румыния и Македония.

На групповом этапе финального раунда 12 сборных будут разбиты на четыре тройки. Две сильнейшие команды каждого трио выйдут в 1/4 финала. С этой стадии начинается этап матчей на вылет.

Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия
Группа B: Россия, Казахстан, Польша
Группа C: Португалия, Украина, Румыния
Группа D: Испания, Азербайджан, Франция

Вашему вниманию календарь финального турнира:

– Групповой этап

30 января

Группа A: Словения – Сербия 2:2 (2:1, 0:1) – Видео голов
Группа B: Россия – Польша 1:1 (0:0, 1:1) – Видео голов

31 января

Группа C: Португалия – Румыния 4:1 (2:0, 2:1) – Видео голов
Группа D: Испания – Франция 4:4 (2:2, 2:2) – Видео голов

1 февраля

Группа B: Польша – Казахстан 1:5 (0:4, 1:1) – Видео голов
Группа A: Сербия – Италия 1:1 (0:0, 1:1) – Видео голов

2 февраля

Группа D: Франция – Азербайджан 3:5 (1:1, 2:4) – Видео голов
Группа C: Румыния – Украина 2:3 (2:1, 0:2) – Видео голов

3 февраля

Группа B: Казахстан – Россия 1:1 (0:1, 1:0) – Видео голов
Группа A: Италия – Словения 1:2 (1:0, 0:2) – Видео голов

4 февраля

Группа C: Украина – Португалия 3:5 (0:2, 3:3) – Видео голов
Группа D: Азербайджан – Испания 0:1 (0:1, 0:0) – Видео гола

– Плей-офф

Четвертьфиналы

5 февраля

Сербия – Казахстан 1:3 (0:1, 1:2) – Видео голов
Словения – Россия 0:2 (0:0, 0:2) – Видео голов

6 февраля

Португалия – Азербайджан 8:1 (5:1, 3:0) – Видео голов
Украина – Испания 0:1 (0:1, 0:0) – Видео голов

Полуфиналы

8 февраля

Россия – Португалия 2:3 (1:0, 1:3) – Видео голов
Казахстан – Испания 5:5 (1:2, 3:2, 1:1) – Видео голов

10 февраля

Матч за третье место (19:00)
Россия – Казахстан – 1:0 (0:0, 1:0) - Видео голов

Финал (21:45)
Португалия – Испания – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Отметим, что сборная Украины по футзалу нацелилась на медали чемпионата Европы.

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Теги: футзал, Евро 2018, расписание матчей, результаты матчей
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Комментариев (11)
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гость  (аноним)  10.02.2018, 22:00
Оценка:  0
гость
ОТВЕТ на: "Посмотрела выступление кацапского фигуриста Коляды - полный пиз...ц! Без мельдониевой или боярышниковой прокачки - жопа! Нихрена не могут, никчемное быдло. Позорище!!!"

А выступление украинского фигуриста чего не посмотрела ?
гость  (аноним)  10.02.2018, 21:52
Оценка:  0
гость
М О Л О Д Ц Ы, правда рассчитывали на большее, но третье место тоже не плохо
гость  (аноним)  10.02.2018, 21:51
Оценка:  0
гость
Ответ гостю (аноним) 10.02.2018, 21:0

Украинские фигуристы вообще не отобрались на Олимпиаду, вот где позорище, а Коляда занял седьмое место, да Украина бы от счастья прыгала если бы их фигурист занял седьмое место.
гость  (аноним)  10.02.2018, 21:45
Оценка:  0
гость
Да,да,да, согласен рашка в полной жопе, то-ли дело УКРАИНА - и фигурист не подкачал, и футболисты вышли в финал ЧМ 2018, и по футзалу золото взяли, СЛАВА УКРАИНЕ
гость  (аноним)  10.02.2018, 21:07
Оценка:  -1
гость
Посмотрела выступление кацапского фигуриста Коляды - полный пиз...ц!
Без мельдониевой или боярышниковой прокачки - жопа!
Нихрена не могут, никчемное быдло. Позорище!!!
Gerda-50    08.02.2018, 22:08
Оценка:  -2
Gerda-50
И так все остальные игры ! Тяжкая жизнь ватников без мельдония !
гость  (аноним)  06.02.2018, 22:03
Оценка:  -3
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
    06.02.2018, 12:11
Оценка:  0
rashensvoloch    03.02.2018, 23:20
Оценка:  0
rashensvoloch
Без мельдоня гірка доля.
rashensvoloch    03.02.2018, 23:14
Оценка:  +1
rashensvoloch
В такому разі чекайте на авіаудар по Алма-Ату.
rashensvoloch    03.02.2018, 23:17
Оценка:  +1
rashensvoloch
путлєрівські сушки вже на підльоті. Викатуйте свої ПЗРК.
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