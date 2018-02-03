Евро-2018 по футзалу: Словения обыграла Италию и вышла в четвертьфинал

Чемпионат Европы по футзалу 2018 пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.

Расписание и результаты матчей Евро-2018 по футзалу

Финальная стадия чемпионата Европы-2018 по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне на Арена Стожице.

Решение о месте проведения Евро-2018 было принято 26 января 2015 года на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне. Помимо Словении, на Евро также претендовали Румыния и Македония.

На групповом этапе финального раунда 12 сборных будут разбиты на четыре тройки. Две сильнейшие команды каждого трио выйдут в 1/4 финала. С этой стадии начинается этап матчей на вылет.

Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия

Группа B: Россия, Казахстан, Польша

Группа C: Португалия, Украина, Румыния

Группа D: Испания, Азербайджан, Франция

Вашему вниманию календарь финального турнира:

– Групповой этап

30 января

Группа A: Словения – Сербия 2:2 (2:1, 0:1) – Видео голов

Группа B: Россия – Польша 1:1 (0:0, 1:1) – Видео голов

31 января

Группа C: Португалия – Румыния 4:1 (2:0, 2:1) – Видео голов

Группа D: Испания – Франция 4:4 (2:2, 2:2) – Видео голов

1 февраля

Группа B: Польша – Казахстан 1:5 (0:4, 1:1) – Видео голов

Группа A: Сербия – Италия 1:1 (0:0, 1:1) – Видео голов

2 февраля

Группа D: Франция – Азербайджан 3:5 (1:1, 2:4) – Видео голов

Группа C: Румыния – Украина 2:3 (2:1, 0:2) - Видео голов

3 февраля

Группа B: Казахстан – Россия 1:1 (0:1, 1:0) - Видео голов

Группа A: Италия – Словения 1:2 (1:0, 0:2)

4 февраля

Группа C: Украина – Португалия (19:00) Футбол 1

Группа D: Азербайджан – Испания (21:45) Футбол 2

– Плей-офф

Четвертьфиналы

5 февраля

Победитель группы А – Обладатель второго места в группе В (19:00 или 22:00)

Обладатель второго места в группе A – Победитель группы B (19:00 или 22:00)

6 февраля

Победитель группы C – Обладатель второго места в группе D (19:00 или 22:00)

Обладатель второго места в группе C – Победитель группы D (19:00 или 22:00)

Полуфиналы

8 февраля

Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3 (19:00 или 22:00)

Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4 (19:00 или 22:00)

10 февраля

Матч за третье место (19:00)

Финал (21:45)

Отметим, что сборная Украины по футзалу нацелилась на медали чемпионата Европы.

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