Евро-2018 по футзалу: Португалия разгромила Румынию, Испания сыграла вничью с Францией
Финальная стадия чемпионата Европы-2018 по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне на Арена Стожице.
Решение о месте проведения Евро-2018 было принято 26 января 2015 года на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне. Помимо Словении, на Евро также претендовали Румыния и Македония.
На групповом этапе финального раунда 12 сборных будут разбиты на четыре тройки. Две сильнейшие команды каждого трио выйдут в 1/4 финала. С этой стадии начинается этап матчей на вылет.
Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия
Группа B: Россия, Казахстан, Польша
Группа C: Португалия, Украина, Румыния
Группа D: Испания, Азербайджан, Франция
Вашему вниманию календарь финального турнира:
– Групповой этап
30 января
Группа A: Словения – Сербия 2:2 (2:1, 0:1) – Видео голов
Группа B: Россия – Польша 1:1 (0:0, 1:1) – Видео голов
31 января
Группа C: Португалия – Румыния 4:1 (2:0, 2:1) – Видео голов
Группа D: Испания – Франция 4:4 (2:2, 2:2)
1 февраля
Группа B: Польша – Казахстан (19:00) Футбол 1
Группа A: Сербия – Италия (21:45) Футбол 2
2 февраля
Группа D: Франция – Азербайджан (19:00) Футбол 1
Группа C: Румыния – Украина (21:45) Футбол 2
3 февраля
Группа B: Казахстан – Россия (19:00) Футбол 1
Группа A: Италия – Словения (21:45) Футбол 2
4 февраля
Группа C: Украина – Португалия (19:00) Футбол 1
Группа D: Азербайджан – Испания (21:45) Футбол 2
– Плей-офф
Четвертьфиналы
5 февраля
Победитель группы А – Обладатель второго места в группе В (19:00 или 22:00)
Обладатель второго места в группе A – Победитель группы B (19:00 или 22:00)
6 февраля
Победитель группы C – Обладатель второго места в группе D (19:00 или 22:00)
Обладатель второго места в группе C – Победитель группы D (19:00 или 22:00)
Полуфиналы
8 февраля
Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3 (19:00 или 22:00)
Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4 (19:00 или 22:00)
10 февраля
Матч за третье место (19:00)
Финал (21:45)
Отметим, что сборная Украины по футзалу нацелилась на медали чемпионата Европы.
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