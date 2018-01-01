Украинские каратисты удачно начали сезон на международной арене

Анжелика Терлюга и Станислав Горуна выиграли медали в Париже.

В Париже состоялся первый турнир серии Karate 1 Premier League, которая проходит под эгидой Всемирной федерации каратэ (WKF).

На этом престижном старте украинские спортсмены завоевали две бронзовые медали - обе в категории кумитэ.

Бронзовые выступления на счету нашей Анжелики Терлюгы, которая является первым номером мирового рейтинга в весовой категории до 55 кг, и второго номера мирового рейтинга в весе до 75 кг Станислава Горуни.

Отметим, в подобных турнирах могут принимать участие спортсмены, которые входят в ТОП-100 рейтинга WKF. Участие в них важно для получения рейтинговых очков, что имеет большое значение для попадания на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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