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Футзал: Косенко назвал окончательный состав сборной Украины на Евро-2018

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На Евро наша сборная отправится с легионерами из Чехии, России и Беларуси.
Футзал: Косенко назвал окончательный состав сборной Украины на Евро-2018
ФФУ

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал игроков, которые отправятся в Словению на чемпионат Европы.

 В окончательный список вошли 14 игроков, в том числе шесть легионеров из Чехии, Белоруссии и России.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

вратари Евгений Иваняк (Ураган), Кирилл Ципун (Продэксим), Дмитрий Литвиненко (Эра-Пак, Чехия);

универсалы Николай Грицына, Михаил Грицына, Тарас Королишин (все - Столица, Белоруссия), Владимир Разуванов (Дина, Россия), Николай Белоцерковец (Норильский Никель, Россия), Сергей Журба (Хит), Александр Педяш, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрей Лысенко (все - Сокол), Петр Шотурма (Ураган).

 Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в столице Словении Любляне на Арене Стожице. Украинские футзалисты первый матч в группе проведут 2 февраля против команды Румынии, а через два дня сразятся с португальцами.

Напомним, что сборная Украины, начиная с 2010 года, регулярно выходит из группы, но выбывает уже после первого матча в плей-офф.

В этом году сборная Украины по футзалу нацелилась на медали чемпионата Европы.

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Теги: футзал, Александр Косенко, сборная Украины по футзалу, Евро-2018
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