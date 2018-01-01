Футзал: Косенко назвал окончательный состав сборной Украины на Евро-2018
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал игроков, которые отправятся в Словению на чемпионат Европы.
В окончательный список вошли 14 игроков, в том числе шесть легионеров из Чехии, Белоруссии и России.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом:
вратари Евгений Иваняк (Ураган), Кирилл Ципун (Продэксим), Дмитрий Литвиненко (Эра-Пак, Чехия);
универсалы Николай Грицына, Михаил Грицына, Тарас Королишин (все - Столица, Белоруссия), Владимир Разуванов (Дина, Россия), Николай Белоцерковец (Норильский Никель, Россия), Сергей Журба (Хит), Александр Педяш, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрей Лысенко (все - Сокол), Петр Шотурма (Ураган).
Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в столице Словении Любляне на Арене Стожице. Украинские футзалисты первый матч в группе проведут 2 февраля против команды Румынии, а через два дня сразятся с португальцами.
Напомним, что сборная Украины, начиная с 2010 года, регулярно выходит из группы, но выбывает уже после первого матча в плей-офф.
В этом году сборная Украины по футзалу нацелилась на медали чемпионата Европы.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил