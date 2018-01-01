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Сборная Украины по футзалу нацелилась на медали чемпионата Европы

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Александр Косенко рассказал о целях, которые стоят перед командой на континентальном первенстве.
Александр Косенко
Александр Косенко
ФФУ

Наставник сборной Украины по футзалу Александр Косенко оценил готовность команды к выступлению на Евро-2018.

"В пять часов утра 29 января вылетаем на чемпионат Европы. Остановимся в пятизвездочном отеле в Любляне, там же имеются три зала, где будем готовиться к матчам.

Если говорить о функциональном состоянии футзалистов перед стартом Евро, то оно неплохое. Однако остаются определенные недостатки, над устранением которых надо работать.

 Какие цели ставит перед собой команда на турнире? Руководство озвучило задачи - попасть в тройку призеров", - цитирует Косенко официальный сайт ФФУ.

Напомним, наша футзальная сборная начнет свое выступление на чемпионате Европы 2 февраля матчем с Румынией (начало игры - в 21.45 по киевскому времени). Вторая встреча состоится 4 февраля с командой Португалии (19.00). Из группы в 1/4 финала выйдут две лучшие сборные. Все матчи турнира будет принимать столица Словении - Любляна.

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Теги: футзал, Александр Косенко, сборная Украины по футзалу, Евро-2018
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