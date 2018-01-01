Никишин завоевал серебро на этапе Кубке мира в Германии

Украинский фехтовальщик завоевал медали для страны.

Украинский фехтовальщик Богдан Никишин завоевал серебряные медали Кубка мира, который проходит в немецком Хайденхайме.

В финальном поединке наш спортсмен проиграл японцу Казуясу Минобе, уступив ему лишь два укола – 13:15.

Отметим, что на протяжении турнира 37-летний украинец сумел выбить швейцарца Бенджамина Штеффена (1/32 – 9:6), итальянца Эдоардо Мунцоне (1/16 – 10:5), казаха Руслана Курбанова (1/8 – 10:7), итальянца Марка Фикера (1/4 – 3:1), а также еще одного итальянца Габриэля Чимини (1/2 – 15:8).

В турнире также принимали участие украинцы Юрий Тараненко и Ян Сыч (вылетели в 1/32 финала), Игорь Рейзлин и Максим Хворост (покинули турнир 1/8 финала).

Ранее Ольга Харлан стала победителем этапа Кубка мира.

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