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Костевич выиграла первые свои соревнования после родов

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Украинский стрелок Елена Костевич выиграла соревнования в Хохбрюке.
Костевич выиграла первые свои соревнования после родов
facebook.com/olena.kostevych

Олимпийская чемпионка в полевой стрельбе украинка Елена Костевич стала победительницей в международных соревнованиях в немецком Хохбрюке в стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров.

В квалификации Костевич показала рекордный результат в 587 очков, а в финале украинка набрала 244,8 очка, что также засчитается, как рекорд Украины.

Второе место заняла Зоряна Арунович из Сербии, а третьей стала болгарка Виктория Чайка.

Напомним, в ноябре Елена Костевич родила и соревнования в Хохбрюке стали первыми для украинки после родов. 

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Теги: Елена Костевич, пулевая стрельба
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