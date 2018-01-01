Костевич выиграла первые свои соревнования после родов

Украинский стрелок Елена Костевич выиграла соревнования в Хохбрюке.

Олимпийская чемпионка в полевой стрельбе украинка Елена Костевич стала победительницей в международных соревнованиях в немецком Хохбрюке в стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров.

В квалификации Костевич показала рекордный результат в 587 очков, а в финале украинка набрала 244,8 очка, что также засчитается, как рекорд Украины.

Второе место заняла Зоряна Арунович из Сербии, а третьей стала болгарка Виктория Чайка.

Напомним, в ноябре Елена Костевич родила и соревнования в Хохбрюке стали первыми для украинки после родов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!