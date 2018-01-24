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Сборная Украины по футзалу добыла победу в товарищеском матче перед Евро-2018

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Подопечные Александра Косенко справились с экстра-лиговым ИнБев/НПУ.
Сборная Украины по футзалу
Сборная Украины по футзалу
futsal.com.ua

Сборная Украины по футзалу провела первый из двух запланированных контрольных матчей накануне старта чемпионата Европы.

Соперником нашей главной команды была команда из украинской Экстра-лиги ИнБев/НПУ. По договоренности игра проходила в формате трех таймов.

Cборная Украина – ИнБев/НПУ 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Голы: Михаил Грицына, Шотурма, Белоцерковец-2, Королишин – Мороховец

Следующий спарринг подопечные Александра Косенко сыграют 27 января против сборной Казахстана.

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Теги: сборная Украины по футзалу, футзал, Евро 2018, товарищеский матч
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