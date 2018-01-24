Сборная Украины по футзалу добыла победу в товарищеском матче перед Евро-2018

Подопечные Александра Косенко справились с экстра-лиговым ИнБев/НПУ.

Сборная Украины по футзалу провела первый из двух запланированных контрольных матчей накануне старта чемпионата Европы.

Соперником нашей главной команды была команда из украинской Экстра-лиги ИнБев/НПУ. По договоренности игра проходила в формате трех таймов.

Cборная Украина – ИнБев/НПУ 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы: Михаил Грицына, Шотурма, Белоцерковец-2, Королишин – Мороховец

Следующий спарринг подопечные Александра Косенко сыграют 27 января против сборной Казахстана.