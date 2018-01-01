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У дзюдоиста Зантарая родилась дочь

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Георгий Зантарая во второй раз стал отцом.
Георгий Зантарая
Георгий Зантарая

У украинского дзюдоиста Георгия Зантарая родилась дочь. О пополнении в семью спортсмена сообщил Национальный олимпийский комиткт Украины.

"В семье нашего прославленного дзюдоиста пополнение! Жена Георгия Зантарая Ольга родила девочку!", - говорится в сообщении.

Отметим, что у Георгия и Ольги уже есть сын Давид.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по дзюдо в августе 2017 года Зантарая остановился

в шаге от медали.

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Теги: Георгий Зантарая, дзюдо, дочь, вне игры
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