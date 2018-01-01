У дзюдоиста Зантарая родилась дочь
Георгий Зантарая во второй раз стал отцом.
У украинского дзюдоиста Георгия Зантарая родилась дочь. О пополнении в семью спортсмена сообщил Национальный олимпийский комиткт Украины.
"В семье нашего прославленного дзюдоиста пополнение! Жена Георгия Зантарая Ольга родила девочку!", - говорится в сообщении.
Отметим, что у Георгия и Ольги уже есть сын Давид.
Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по дзюдо в августе 2017 года Зантарая остановился
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