Переключиться на мобильную версию

Косенко: Просто так никто не пропустит нас в полуфинал

Комментариев: 0
Главный тренер футзальной сборной Украины – о предстоящем чемпионате Европы.
Александр Косенко
Александр Косенко
Павел Кубанов

Наставник сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

"На Евро слабых команд уже не бывает. Как бы это банально не звучало, но так и есть. Румыны всегда были техничной, самобытной командой. Они могут любому сопернику нервы попортить. Плюс они взяли парочку бразильцев. Поэтому будет непросто.

Ну, а Португалия – это один из грандов европейского футзала во главе с Рикардиньо. Будет интересно сыграть с ними.

По ожиданиям хотелось пробиться как можно дальше. Не проиграть, как на прошлом Евро за три десятых секунды.

Всегда ждешь чего-то хорошего и позитивного. Хочется выступить, как можно лучше и пройти, как можно дальше. А как будет, игра покажет.

Понятно, хочется попасть в финал. Наверное, все хотят на чемпионате Европы попасть в финал, просто так туда не приезжают. Перед нами задачу поставят – постараемся ее выполнить.

Чтобы пройти каждый рубеж и залезть еще выше, надо вкладывать еще больше усилий. Просто так никто не подвинется и не скажет: "Вот, проходите в полуфинал". Нужно проявлять сверхусилия и показывать максимум своих возможностей, тогда только можно пробиться дальше.

На мой, опять же, чисто субъективный взгляд, сборная Украины – это симбиоз работоспособности и неплохого технического оснащения. Не виртуозного, как у бразильцев, но достаточный уровень техники у нас есть, чтобы воплощать идеи в жизнь. Поэтому нам надо совмещать работоспособность с техническим мастерством – найти ту золотую середину, чтобы мы не переигрывали, но в то же самое время не били по трибунам.

Плюс командный дух. Без него, наверное, не только сборная Украины, а и любая команда ничего не добьется", – рассказал тренер в интервью UA-Футбол.

Смотрите также, как сборная Украины готовится к старту чемпионата Европы.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футзал, Александр Косенко, чемпионат Европы по футзалу, чемпионат Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь