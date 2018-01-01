Косенко: Просто так никто не пропустит нас в полуфинал

Главный тренер футзальной сборной Украины – о предстоящем чемпионате Европы.

Наставник сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

"На Евро слабых команд уже не бывает. Как бы это банально не звучало, но так и есть. Румыны всегда были техничной, самобытной командой. Они могут любому сопернику нервы попортить. Плюс они взяли парочку бразильцев. Поэтому будет непросто.



Ну, а Португалия – это один из грандов европейского футзала во главе с Рикардиньо. Будет интересно сыграть с ними.



По ожиданиям хотелось пробиться как можно дальше. Не проиграть, как на прошлом Евро за три десятых секунды.



Всегда ждешь чего-то хорошего и позитивного. Хочется выступить, как можно лучше и пройти, как можно дальше. А как будет, игра покажет.



Понятно, хочется попасть в финал. Наверное, все хотят на чемпионате Европы попасть в финал, просто так туда не приезжают. Перед нами задачу поставят – постараемся ее выполнить.



Чтобы пройти каждый рубеж и залезть еще выше, надо вкладывать еще больше усилий. Просто так никто не подвинется и не скажет: "Вот, проходите в полуфинал". Нужно проявлять сверхусилия и показывать максимум своих возможностей, тогда только можно пробиться дальше.



На мой, опять же, чисто субъективный взгляд, сборная Украины – это симбиоз работоспособности и неплохого технического оснащения. Не виртуозного, как у бразильцев, но достаточный уровень техники у нас есть, чтобы воплощать идеи в жизнь. Поэтому нам надо совмещать работоспособность с техническим мастерством – найти ту золотую середину, чтобы мы не переигрывали, но в то же самое время не били по трибунам.



Плюс командный дух. Без него, наверное, не только сборная Украины, а и любая команда ничего не добьется", – рассказал тренер в интервью UA-Футбол.

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