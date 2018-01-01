Косенко: Просто так никто не пропустит нас в полуфинал
Наставник сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.
"На Евро слабых команд уже не бывает. Как бы это банально не звучало, но так и есть. Румыны всегда были техничной, самобытной командой. Они могут любому сопернику нервы попортить. Плюс они взяли парочку бразильцев. Поэтому будет непросто.
Ну, а Португалия – это один из грандов европейского футзала во главе с Рикардиньо. Будет интересно сыграть с ними.
По ожиданиям хотелось пробиться как можно дальше. Не проиграть, как на прошлом Евро за три десятых секунды.
Всегда ждешь чего-то хорошего и позитивного. Хочется выступить, как можно лучше и пройти, как можно дальше. А как будет, игра покажет.
Понятно, хочется попасть в финал. Наверное, все хотят на чемпионате Европы попасть в финал, просто так туда не приезжают. Перед нами задачу поставят – постараемся ее выполнить.
Чтобы пройти каждый рубеж и залезть еще выше, надо вкладывать еще больше усилий. Просто так никто не подвинется и не скажет: "Вот, проходите в полуфинал". Нужно проявлять сверхусилия и показывать максимум своих возможностей, тогда только можно пробиться дальше.
На мой, опять же, чисто субъективный взгляд, сборная Украины – это симбиоз работоспособности и неплохого технического оснащения. Не виртуозного, как у бразильцев, но достаточный уровень техники у нас есть, чтобы воплощать идеи в жизнь. Поэтому нам надо совмещать работоспособность с техническим мастерством – найти ту золотую середину, чтобы мы не переигрывали, но в то же самое время не били по трибунам.
Плюс командный дух. Без него, наверное, не только сборная Украины, а и любая команда ничего не добьется", – рассказал тренер в интервью UA-Футбол.
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