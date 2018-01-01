Украинский дзюдоист Гордиенко выиграл первое в карьере золото Гран-при

Украинец добыл свою четвертую в карьере медаль турниров серии Гран-при.

Украинский дзюдоист Александр Гордиенко занял первое место на Гран-при Туниса в весовой категории свыше 100 кг.

Стартовое Гран-при сезона украинец начал с первого раунда, где иппоном одолел местного спортсмена Сухаила Гуефрачи, который в 2017 году занял второе место на юниорском чемпионате Африки.

Свой второй поединок Гордиенко провел против чеха Михайла Хорака и также завершил схватку иппоном. В четвертьфинале украинец встретился с узбеком Икхтиером Халмуротовым. Гордиенко позволил оппоненту провести ваза-ари и получил два предупреждения, но за 35 секунд до конца схватки провел иппон и вышел в полуфинал.

В следующей стадии турнира Гордиенко встретился с 22-летним японцем Казуя Сато. Украинцу удалось провести иппон за 45 секунд до окончания схватки, чем он гарантировал себе медаль.

В поединке за золото Гордиенко сошелся с двукратным призером чемпионата Азии иранцем Жавадом Махжюбом. По ходу схватки украинец получил два предупреждения, но на четвертой минуте провел ваза-ари, которое стало для него победным.

Таким образом, Гордиенко добыл свою четвертую в карьере медаль турниров серии Гран-при и первую золотую.

Ранее сообщалось, что в первый день Гран-при Туниса украинские дзюдоисты выиграли две медали.

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