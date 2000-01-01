Белодед начала год с победы на Гран-при по дзюдо

Две медали выиграли украинские дзюдоисты в первый день Гран-при Туниса.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала золотую медаль на Гран-при Туниса по дзюдо в весовой категории до 48 кг.

Белодед стартовала со второго раунда турнира и провела четыре встречи, все выиграв досрочно иппоном. Сперва украинка победила россиянку Оксану Агазаде, потом голландку Амбер Герсйес, в полуфинале одолела соотечественницу Марию Черняк, а в финале иппоном была добыта победа над румынкой Александрой Поп.

29-летняя Мария Черняк в бронзовом финале выиграла у узбечки Дийоры Келдийоровой, также не оставшись без медали.

Белодед завоевала свою вторую победу в карьере на соревнованиях уровня Гран-при, до этого у нее была победа в Гааге в ноябре 2017 года. Черняк завоевала уже десятую медаль на Гран-при.

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