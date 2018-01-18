Праздник для биатлона и стрельбы: Верховная Рада приняла закон о спортивном оружии

Из-за затягивания с принятием закона развитие пулевой стрельбы было поставлено в тяжелое положение.

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон "О физической культуре и спорте". Как сообщил Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов за принятие закона проголосовали 238 человек.

Теперь в законе появился новый термин "спортивное оружие". Приобретение, хранение, перевозка и использования спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляются в соответствии с законодательством субъектами сферы физической культуры и спорта.

О важности изменений в закон iSport.ua попросил прокомментировать президента Федерации стрельбы Украины Олега Волкова.

"Мы были на грани отчаяния. У нас закрыли много школ, опечатали оружие, спортсмены ездили не со своим оружием. На чемпионат Украины некоторые смогли вывезти свое оружие, а кто не смог – использовали чужое.

Поэтому принятие закона – праздник для нашей Федерации и для биатлона. Наконец-то мы попадаем в законодательное поле, и у нас не будет конфликтов и недопонимания с МВД.

Хотел бы отметить старания Министра Игоря Жданова, который долго добивался принятия этого закона и поставил на голосование, когда было большинство.

Более того, пошли ненормальные разговоры пересмотреть и доработать закон – это был бы траурный марш для этого закона. А Игорь Жданов бился за этот закон и полностью вошел в ситуацию", - отметил Олег Волков.

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