Украинский гандболист назвал провалом выступление сборной в отборе на ЧМ

Захар Денисов прокомментировал выступление сборной Украины в отборе на ЧМ-2019.

Один из лидеров сборной Украины Захар Денисов поделился своим мнение о причинах неудачного выступления в отборочном турнире к чемпионату мира.

“Считаю, что был некоторый недонастрой на Италию. Конечно, мы знали, что матч не будет легким, но все же мы было уверенны, что выиграем и где-то надеялись поберечь силы на Румынию, ведь нелегко физически выдержать три игры подряд. На мой взгляд, мы несколько расслабились, хотели оставить главные силы на потом. И все же нам удалось достать Италию. Пошла игра мяч в мяч, но это сложно и непредсказуемо в матче с любым соперником.

Мы смотрели потом матч Италия - Фареры и было впечатление, что в игре против нас у итальянцев сошлось все, что только можно: их вратарь отбил под 50% бросков и просто съел нас, левша забил все - казалось, что играем не против Италии, а против сборной Франции.

У нас все хотели выиграть, мы отдавались, бились на площадке, а после игры был траур. Тяжело перед собой, знаем, как за нас переживали, болели, сколько усилий было вложено, перед турниром сборная провела отличный сбор. Но доверия мы не оправдали и такое выступление - это провал.

Вдвойне обидней, ведь у нас собрался хороший коллектив единомышленников, все хотят играть, хотят выйти на чемпионаты мира и Европы.

Все должны разделить ответственность. Я против Италии не забил 4 мяча и еще один гол не засчитали. Если два из этих бросков были точными, мы бы выиграли.

Как говорят нам тренеры и в сборной и в клубе, главный наш соперник - это мы сами. Все идет от головы. Наши проблемы заключаются в психологии. Как с этим бороться, как видно, мы пока не знаем. Не всем игрокам хватает опыта игр с таким накалом.

В контрольных матчах на сборах в Германии, а также в играх против Фарер и Италии, чувствовалось, что соперники играют более расковано, чем мы. На них не давит результат, даже поражение для них - это ничего страшного. Для нас же поражение - это действительно страшно. Мы подвели болельщиков, Федерацию, Министерство. Понимаю, что будут вопросы к тренеру. Возможно, обновится вся сборная, и нас уже не будут вызывать, а сделают ставку на молодых. Руки опускать не будем. Если нас и дальше будут привлекать к сборной, будем бороться“, - заявил Денисов.

Напомним, в итальянском Больцано сборная Украины выиграла у Фарер 28:20, затем проиграла Италии 28:29, а в последнем матче сыграла вничью с Румынией 26:26. В итоговой турнирной таблице наша команда заняла третье место.

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