Стал известен предварительный состав сборной Украины на Евро-2018

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил имена игроков, которые будут готовиться к финальной стадии чемпионата Европы.

На первый тренировочный сбор с 20 по 28 января в Броварах Косенко вызвал 15 игроков, среди которых шесть легионеров из России, Беларуси и Чехии.

Вратари: Евгений Иваняк (Ураган), Кирилл Ципун (Продэксим), Дмитрий Литвиненко (ЭРА-ПАК, Чехия).

Полевые игроки: Николай Грицына, Михаил Грицына, Тарас Королишин (все – Сталица, Беларусь), Владимир Разуванов (Дина, Россия), Николай Белоцерковец (Норильский Никель, Россия), Сергей Журба (ХИТ), Александр Педяш, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрей Лысенко (все – Сокол), Петр Шотурма (Ураган), Виталий Дзюба (ИнБев/НПУ).

На Евро-2018 сборная Украины стартует 2 февраля матчем против Румынии, а 4 февраля подопечные Александра Косенко сыграют с Португалией. В плей-офф выйдут 2 лучших команды.

Сборная Украины в девятый раз подряд выступит в финальной стадии чемпионата Европы. Национальная команда по мини-футболу с 2010 года неизменно выходит из группы, но каждый раз уступает в четвертьфинале.

Чемпионат Европы по футзалу с 30 января по 10 февраля пройдет в Любляне (Словения) на Арене Стожице.

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