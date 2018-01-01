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Стал известен предварительный состав сборной Украины на Евро-2018

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Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 30 января по 10 февраля в Любляне.
сборная Украины по футзалу
сборная Украины по футзалу
Getty Images

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил имена игроков, которые будут готовиться к финальной стадии чемпионата Европы.

На первый тренировочный сбор с 20 по 28 января в Броварах Косенко вызвал 15 игроков, среди которых шесть легионеров из России, Беларуси и Чехии.

Вратари: Евгений Иваняк (Ураган), Кирилл Ципун (Продэксим), Дмитрий Литвиненко (ЭРА-ПАК, Чехия).

Полевые игроки: Николай Грицына, Михаил Грицына, Тарас Королишин (все  Сталица, Беларусь), Владимир Разуванов (Дина, Россия), Николай Белоцерковец (Норильский Никель, Россия), Сергей Журба (ХИТ), Александр Педяш, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрей Лысенко (все  Сокол), Петр Шотурма (Ураган), Виталий Дзюба (ИнБев/НПУ).

На Евро-2018 сборная Украины стартует 2 февраля матчем против Румынии, а 4 февраля подопечные Александра Косенко сыграют с Португалией. В плей-офф выйдут 2 лучших команды.

Сборная Украины в девятый раз подряд выступит в финальной стадии чемпионата Европы. Национальная команда по мини-футболу с 2010 года неизменно выходит из группы, но каждый раз уступает в четвертьфинале.

Чемпионат Европы по футзалу с 30 января по 10 февраля пройдет в Любляне (Словения) на Арене Стожице.

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Теги: сборная Украины по футзалу, состав, ЧЕ-2018
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