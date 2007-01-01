Мужская сборная Украины по гандболу не вышла на чемпионат мира

Украинские гандболисты не сумели обыграть Румынию в последнем матче отбора.

Сборная Украины по гандболу не пробилась на чемпионат мира facebook.com/pallamano

Сборная Украины по гандболу сыграла вничью с командой Румынии - 26:26 в последнем матче первого этапа квалификации за выход в финальную часть чемпионата мира 2019 года.

Для победы в группе и выхода в следующий раунд отбора подопечных Виталия Андронова устраивала только победа над румынами, причем с разницей в 6 очков. При победе с меньшим счетом приходилось надеяться на благоприятный результат матча Италия - Фареры, где украинцев не могла устроить победа итальянской команды.

Наша команда здорово начала первый тайм и, хотя некоторое время балансировала на преимуществе в 4-5 очков, ушла на перерыв с отрывом в три гола.

После перерыва румыны начали играть агрессивнее, что позволило им дважды выйти вперед. Команда Андронова вновь выровняла игру, но соперник не дал уйти в отрыв. В итоге, матч завершился с ничейным счетом, который оставил Украину без чемпионата мира.

Сборная Украины не может попасть в финальную часть чемпионата мира с 2007 года. Последний раз наша сборная выступала в финальной части крупных турниров в 2010 году, пробившись на чемпионат Европы.

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