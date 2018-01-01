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Украина на последних секундах уступила Италии в отборе на ЧМ по гандболу

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Мужская сборная Украины значительно уменьшила свои шансы пройти отбор.
Итальянцы вырвали победу на последних секундах
Итальянцы вырвали победу на последних секундах
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Мужская сборная Украины по гандболу потерпела обидное поражение от хозяев - сборной Италии - со счетом 28:29 в матче го тура группового турнира в рамках квалификации ЧМ-2019.

Решающий гол, который решил исход встречи, подопечные Виталия Андронова пропустили за 5 секунд до финальной сирены, когда уже практически не осталось времени провести ответную атаку. 

Напомним, что в матче первого тура украинцы одолели команду Фарерских островов - 30:22. Завтра наша сборная сыграет с лидером группы - Румынией, у которой в активе две победы после двух игровых дней.

В следующий раунд квалификации выйдет только одна команда из квартета, поэтому  теперь только победа над Румынией с разницей в шесть и большей мячей позволит сине-желтым выйти из группы.

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Теги: гандбол, чемпионат мира
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