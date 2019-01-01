Украина с победы стартовала в отборе на ЧМ по гандболу

Сборная Украины не испытала проблем в первом матче отбора на чемпионат мира-2019.

Сборная Украины с победы стартовала в отборочном турнире мужского чемпионата мира-2019 по гандболу, который проходит в итальянском Больцано.

В стартовом поединке сборная Украины уверенно победила команду Фарерских островов - 30:22 (17:13).

Как и полагает фавориту, подопечные Виталия Андронова сразу захватили инициативу и уже к концу первой половины встречи вели с разницей в четыре гола. Во второй части матча "сине-желтые" не сбавили оборотов и довели свое преимущество до +8.

12 января подопечные Виталия Андронова сыграют с командой Италии, 13 января - с гандболистами Румынии. Победитель квартета выйдет в плей-офф квалификации ЧМ-2019.