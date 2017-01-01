Уроженец Киева стал первой ракеткой мира в настольном теннисе
Дмитрий Овчаров – второй европеец за последние 15 лет, возглавивший рейтинг ITTF.
Немец Дмитрий Овчаров поднялся на первое место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
Единственным европейцем, возглавлявшим рейтинг за последние 15 лет, был другой немец – Тимо Болл (в 2011 году). Все остальное время на первом месте всегда находились представители Китая.
Овчаров родился в 1988 году в Киеве, но в 5-летнем возрасте переехал в Германию и с тех пор представляет эту страну.
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