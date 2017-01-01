Уроженец Киева стал первой ракеткой мира в настольном теннисе

Дмитрий Овчаров – второй европеец за последние 15 лет, возглавивший рейтинг ITTF.

Немец Дмитрий Овчаров поднялся на первое место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Единственным европейцем, возглавлявшим рейтинг за последние 15 лет, был другой немец – Тимо Болл (в 2011 году). Все остальное время на первом месте всегда находились представители Китая.

Овчаров родился в 1988 году в Киеве, но в 5-летнем возрасте переехал в Германию и с тех пор представляет эту страну.