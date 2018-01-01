В Украине покажут Олимпийские игры в Пхенчхане

Украинские болельщики смогут поболеть за украинских олимпийцев перед экранами телевизоров.

Телеканал UA:Перший подписала договор о покупке прав на трансляцию Олимпийских игр 2018 с компанией Discovery Communications.

"UA:Перший покажет важные встречи и финальные этапы главных соревнований.

Для любого общественного вещателя в мире спорт – это одна из ключевых составляющих вещания, и он должен быть представлен на всех наших платформах. Спортивные достижения украинцев известны во всем мире, у нас много выдающихся атлетов, за которыми наблюдают миллионы поклонников спорта. Отмечу, что обеспечивать освещение соревнований такого уровня как Олимпиада – всегда непросто.

В этом году мы планируем приложить еще больше усилий творческой и технической команд спортивного направления и сделаем все возможное, чтобы украинцы с восторгом

наблюдали за выступлениями наших олимпийцев и почувствовали невероятную атмосферу этого события", – рассказала член правления НОТУ, ответственная за развлекательное направление деятельности Александра Кольцова.

Напомним, что Олимпиада-2018 пройдет в юнжокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.