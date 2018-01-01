Швеция вместе с Латвией может провести зимнюю Олимпиаду

Шведы не готовы строить санно-бобслейную трассу.

Олимпийский комитет Швеции рассматривает возможность совместного с Латвией проведения зимних Олимпийских игр-2026.

"Ранее не было возможности провести Олимпиаду совместно с какой-нибудь другой страной. Теперь, когда такая возможность появилась, мы будем изучать все варианты", – заявил представитель Олимпийского комитета Швеции Ларс Маркуссон

По сообщению издания Dagens Nyheter, соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону могут быть проведены в Прибалтике.

В январе представители заявочного комитета Швеции отправятся в латвийский город Сигулда для того, чтобы выяснить, возможно ли будет проведение соревнований на местной санно-бобслейной трассе. Для постройки аналогичного спортивного сооружения в Швеции понадобится более 103 млн долларов, что для Швеции слишком дорого.

Ранее сообщалось, что в Пхенчхане представили награды для призеров ОИ-2018