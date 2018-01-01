Ромолданова – лучшая спортсменка Украины в декабре

Украинка сумела завоевать бронзовые награды с чемпионата Европы по тхэквондо.

Украинка Ирина Ромолданова стала лучшей спортсменкой Украины в декабре, сообщает издание СЕГОДНЯ.UA.

Тхэквондистка в декабре приняла участие в чемпионате Европы по этому виду спорта и завоевала бронзовые награды турнира.

Отметим, что Ромолданова является серебряной призершей І Юношеских Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, победительница летней Универсиады-2017. В международном рейтинге она занимает десятое место в весовой категории до 49 кг.

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