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Бывший следователь WADA: Решение МОК по России – это не наказание, а насмешка

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Джек Робертсон уверен в том, что это сделано для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы.

Бывший следователь WADA Джек Робертсон считает, что наказание для сборной России является слишком слабым.

"Решение МОК по России – это не наказание, а насмешка. Это сделано для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы.

Во время нашего расследования мы выяснили, что 99 процентов российских спортсменов сидят на допинге. Мы поняли, что как только российский спортсмен попадает в сборную страны, у него просто нет выбора – либо допинг, либо конец карьеры.

Запрещенные препараты хранятся прямо в зданиях министерства спорта России. Большую часть своей карьеры я работал агентом в службе по обеспечению соблюдения законов о наркотиках. Так вот даже нарко-картели были не такими наглыми", – заявил Робертсон The New York Times.

Ранее сообщалось, что Аноним передал WADA результаты допинг тестов российских атлетов.

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Теги: Олимпийские виды, Олимпиада, ВАДА
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