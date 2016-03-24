Спортивные фильмы, рассказывающие о проблеме расизма
Время во время карантина, который в Украине продлили до 24 апреля, нужно проводить с пользой, и этому помогут фильмы о спорте. В мире практически все соревнования находятся на паузе, и прекрасно посмотреть на спортивные события хотя бы в кино.
Сегодня в нашем проекте Кинодром мы представляем спортивные фильмы, которые рассказывают о проблемах расизма:
Номер 42
Фильм, рассказывающий о легендарном бейсболисте Джеки Робинсоне, афроамериканце, едва ли не первом темнокожем игроке. Название фильма - номер, под которым играл Робинсон.
Сюжет картины о том, что руководитель бейсбольной команды Бруклин Доджерс Бранч Рикки решает, что его любимой игре пора измениться. Он объявляет своим ближайшим сотрудникам, что хочет взять в команду чернокожего игрока. Эта идея воспринимается с опаской и недоумением, ведь цветные издавна играют в отдельных лигах и путь в соревнования высшего статуса им заказан.
Рикки твердо стоит на своем и через некоторое время находит подходящего кандидата. Им оказывается парень по имени Джеки Робинсон, который сразу же узнает от нового шефа, что нужно быть готовым к любым оскорблениям и провокациям и не позволять себе отвечать на них. Первый сезон он должен провести в фарм-клубе, а затем сможет рассчитывать на попадание в основную команду. Однако для этого нужно преодолеть не только враждебность расистки настроенных трибун, но и сопротивление некоторых одноклубников.
Игра по чужим правилам
Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в Техасе, США, в 1966 году. Тогда тренер молодежной баскетбольной команды Дон Хаскинс первым решился укомплектовать команду лишь чернокожими спортсменами, что вызвало волну противоречивых суждений в обществе.
Вспоминая титанов
Тренер школьной команды по американскому футболу Билл Йост, добившийся значимых успехов с командой, принимает решение уйти на пенсию, а взамен приглашает нового тренера – Германа Буна.
Новый наставник афроамериканец, и многие белые игроки команды бойкотируют игры и тренировки. Но это только первое препятствие на пути Буна и команды, которая должна стать единым целым и принять своего нового тренера, на пути к чемпионству штата.
Вудлон
Фильм рассказывает о борьбе с расовой дискриминацией на футбольном поле и за его пределами.
Сюжет картины разворачивается в 70-х годах. Тэнди Джерелдс, тренирующий местную школьную футбольную команду, пытался заставить игроков быть одним коллективом, игнорируя цвет кожи, только это получалось не всегда. Ему на помощь пришёл неожиданный доброволец - проповедник Хэнк, говорящий с ребятами о Боге, благих намерениях и высшей миссии. Среди сверстников в тот период начала зажигаться настоящая звезда – чернокожий парень Тони Нэйтан. Игра самоучки воодушевляла и большинство партнеров, и зрителей на трибунах. Но находились и те, кто готов был идти на конфликт, нарушать правила, нормы приличия и даже законы, чтобы помешать взлёту молодого героя.
В некотором плане, каждый выход Нэйтана на поле был вызовом, а каждое результативное действие – маячком для тех, кто будет после него. Именно так, в тандеме, эти двое творили историю футбола и расового равенства.
Экспресс: История легенды спорта Эрни Дэвиса
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю Эрни Дэвиса, чернокожего парня, который вырос на окраине Нью-Йорка, в его самых бедных кварталах. Но не смотря на все препятствия он попадает в университет как футболист.
Эрни Дэвис - одаренный молодой футболист в команде. Благодаря ему его команда выигрывает чемпионат. А парень становится первым афроамериканцем ставшим победителем такого рода турнира. Но на пути к победе его ждет много борьбы с обществом, которое не готово открыть свои двери темнокожему парню.
Напомним, ранее в проекте Кинодром были:
- Лучшие фильмы об американской футболе;
Полная версия правил
МОЩНО! ВНУШАЕТ!
ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ ОНИ ВСЕ ПЕРЕДОХЛИ!
НО, ПРЕЖДЕ, УНИЧТОЖИЛИ КАЦАПСТАН, УТАЩИВ ЗА СОБОЙ В МОГИЛУ КАЦАПСКУЮ МРАЗЬ