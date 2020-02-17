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Мария Музычук стала призером престижного турнира в США

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Украинка показала третий результат на соревнованиях Cairns Cup.
Мария Музычук
Мария Музычук
chess.com

Экс-чемпионка мира по шахматам Мария Музычук успешно выступила на престижном турнире в США. Украинка стала бронзовым призером соревнований Cairns Cup.

Отметим, что победу с 6 очками в активе одержала представительница Индии Хампи Конеру, на втором месте расположилась китаянка Цзюй Вэньцзюнь (5,5 пунктов), а третью позицию Музычук разделила Александрой Костенюк из России (по 5 баллов).

Cairns Cup. Результаты

1. Хампи Конеру (Индия) - 6 очков

2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - 5,5

3. Мария Музычук (Украина) - 5

3. Александра Костенюк (Россия) - 5

Ранее сообщалось, что Анна Музычук завоевала серебро чемпионата мира по блицу.

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Теги: шахматы, Мария Музычук
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navigator2    17.02.2020, 23:56
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navigator2
такий інтелект і краса, крутячок
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