Мария Музычук стала призером престижного турнира в США
Украинка показала третий результат на соревнованиях Cairns Cup.
Экс-чемпионка мира по шахматам Мария Музычук успешно выступила на престижном турнире в США. Украинка стала бронзовым призером соревнований Cairns Cup.
Отметим, что победу с 6 очками в активе одержала представительница Индии Хампи Конеру, на втором месте расположилась китаянка Цзюй Вэньцзюнь (5,5 пунктов), а третью позицию Музычук разделила Александрой Костенюк из России (по 5 баллов).
Cairns Cup. Результаты
1. Хампи Конеру (Индия) - 6 очков
2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - 5,5
3. Мария Музычук (Украина) - 5
3. Александра Костенюк (Россия) - 5
Ранее сообщалось, что Анна Музычук завоевала серебро чемпионата мира по блицу.
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