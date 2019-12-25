Известный шахматист отказался выступать за Украину

У Павла Эльянова произошел конфликт с Федерацией шахмат Украины.

Двукратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад Павел Эльянов заявил, что не будет выступать за сборную Украины из-за конфликта с Федерацией шахмат Украины.

“Как минимум, эта история началась в августе 2018 года, а, как максимум, она уходит в далекое прошлое, когда капитаном был еще Владимир Борисович Тукмаков.

Написано, что мы требуем смены тренера, но, на самом деле, мы уже ничего не требуем. Позиция Федерации абсолютно ясна и она неконструктивна совершенно. Никто никаких компромиссов не предложил, ситуация осталась, как она есть и Федерация не хочет никак разрешать этот вопрос с ведущими игроками.

Я хотел бы сделать заявление, что на данный момент прекращаю любые взаимоотношения с Федерацией шахмат Украины. Конечно, играть за сборную не буду и, в принципе, не настроен под флагом Украины выступать более. Даже в индивидуальных соревнованиях.

Речи о выходе из Федерации прямо в данный момент не идет, но фактически я себя не считаю членом Федерации сейчас“, - сказал Эльянов в интервью Chess-News.

Отметим, что Павел Эльянов - международный гроссмейстер с 2001 года. В составе сборной Украины он выигрывал шахматные Олимпиады 2004 и 2010 годов, был серебряным призером Олимпиады-2016 и командного чемпионата мира 2015 года, а также бронзовым призером Олимпиады 2012 года, командного чемпионата мира 2011 года и командного чемпионата Европы 2009 года.