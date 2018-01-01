Сборная Украины сыграла вничью с США на чемпионате мира по шахматам

Наша команда стартовала с ничьей на турнире, который проходит в Астане.

В Астане (Казахстан) стартовал командный чемпионат мира по шахматам, участие в котором принимает сборная Украины.

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Наша команда начала выступление с ничьей против сборной США - 2:2. Победу в своем матче одержала Мария Музычук, одолев Татев Абрахамян, а вот Анна Ушенина свою игру против Кариссы Ип проиграла. Две другие украинки, Инна Гапоненко и Наталья Букса, свои поединки свели к ничьей.

В среду, 6-го марта, состоится второй тур чемпионата мира, в котором сборной Украины предстоит сыграть с национальной командой Египта.

Отметим, что всего в турнире запланировано 9 туров, а завершатся соревнования 14-го марта.

Командный чемпионат мира. 1 тур

США – Украина – 2:2

Армения – Египет – 4:0

Россия – Казахстан – 3:1

Индия – Грузия – 2:2

Китай – Венгрия – 3,5:0,5