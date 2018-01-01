Норвежец Карлсен защитил титул чемпиона мира
Чуда не случилось.
В Лондоне завершился финальный поединок между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной за звание чемпиона мира по шахматам.
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Действующий чемпион мира Карлсен победил претендента на титул на тай-брейке со счетом 3:0 и защитил титул чемпиона.
Норвежец уверенно выиграл три партии подряд, хотя для победы ему было достаточно победить в двух противостояниях и еще два свести к ничьей.
Норвежец Карлсен владеет титулом чемпиона мира с 2013 года.
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